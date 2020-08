Casos de estelionato, em Petrópolis, crescem quase 200% apenas no mês de julho deste ano

Petrópolis - Petrópolis registrou 122 casos de estelionato em julho de 2020. É o que apontam os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP). Este número representa um aumento de 190,5% em relação a junho de 2020 e de 106,8% em relação a julho de 2019. Também é o maior de toda a série histórica, que contabiliza casos na cidade desde 2003.

A grande maioria dos casos foi registrada na área da 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro. Segundo o ISP, foram 109 casos nos distritos de Petrópolis e Cascatinha. Já na 106ª DP, que atende aos outros distritos – Itaipava, Pedro do Rio e Posse – foram 13 registros. Até então, o maior número de casos deste crime no ano tinha sido registrado em janeiro (63). Em toda a série histórica, o mês de setembro de 2006 detinha o maior número, com 64 registros.



Registros de ocorrências



Os dados do ISP ainda apontam que os registros de ocorrências e apreensão de drogas subiram em julho. No caso das ocorrências, o aumento foi de 76,4% em toda a cidade, comparado a junho, indo de 484 para 854. No entanto, houve uma pequena queda em comparação a julho de 2019, de 3,1% (de 881 para 854).



Na 105ª DP, os registros de ocorrência subiram 68,4% de junho para julho, indo de 380 para 640. Já na 106ª, os números mais que dobraram, indo de 104 para 214 (aumento percentual de 105,8%). Já as apreensões de drogas cresceram 59,6% em toda a cidade, em comparação a junho (de 57 para 91 ações). Em comparação a julho de 2019, também houve alta, de 33,8%, já que, naquele mês, foram registradas 68 ações.



Aumento de criminalidade



Os dados do Instituto ainda apontam para aumentos de diversos tipos de crime entre junho e julho. Os furtos, por exemplo, foram de 65 para 100 (53,8%). Já os roubos, de 15 para 23 (53,3%). E, ainda, registros de ameaça, de 67 para 109 (62,7%), sendo o maior índice do ano.



Crimes registrados como lesão corporal dolosa também apresentaram alta, de 73 para 98 (34,2%). Já os casos de estupro, foram de 8 para 9. Tentativas de homicídio. No entanto, não houve registros de homicídio doloso no mês passado, diferente de junho que registrou quatro casos.