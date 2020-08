Funcionários dos Correios aderem paralisação por tempo indeterminado e declaram greve em todo o País

Petrópolis - A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT) decidiu, em assembleia realizada nesta segunda-feira, entrar em greve. Segundo a entidade, a paralisação é por tempo indeterminado. Em Petrópolis, os Centros de Distribuição Domiciliária dos Correios (CDD), localizados em Corrêas e na Rua Floriano Peixoto, no Centro, assim como o Centro de Encomendas Especiais (CEE) da Mosela, amanheceram nesta terça-feira com cerca de 70% dos trabalhadores em greve.

Os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de "negligência com a saúde dos trabalhadores" na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. Além disso, em agosto, a categoria foi surpreendida com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021.

De acordo com texto publicado no site da federação, "Foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras".

Os grevistas ainda são contra o aumento da participação dos trabalhadores no Plano de Saúde. Atualmente eles colaboram com 50% do valor, percentual acima do que era aplicado anteriormente. No próximo sábado, dia 22, uma nova assembleia será realizada pela categoria.