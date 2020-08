Campanha Agosto Lilás alerta população sobre a violência contra a mulher, em Petrópolis

Petrópolis - Com uma rede integrada de atendimento à mulher, Petrópolis, assim como todo o país, também promove a Campanha Agosto Lilás, que alerta para a prevenção e o combate à violência contra a mulher. A ação marca os 14 anos da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica contra mulheres. E, na cidade, marca ainda o primeiro ano de implantação da Patrulha Maria da Penha, programa da Polícia Militar. Como parte do Agosto Lilás, a cidade vai intensificar a divulgação da campanha nacional “Sinal Vermelho”, ação voltada para as redes de farmácias.



Até o momento, já são 17 farmácias e drogarias que aderiram à campanha na Cidade Imperial. Todas demonstraram interesse em capacitar os funcionários. Os avisos serão intensificados nesses estabelecimentos para divulgar a campanha. O objetivo é incentivar a vítima a desenhar um ‘X’ na mão, de batom ou de caneta, por exemplo, e mostrar ao atendente ou farmacêutico. Assim, o funcionário aciona os órgãos de defesa da mulher ou a própria Polícia Militar, em caso de necessidade.



“É muito importante falarmos sempre sobre esse tema para alertar a população, ainda mais neste período de pandemia, em que as mulheres estão mais em casa e muitas vezes não têm oportunidade de denunciar o agressor”, disse Luis Paulo Siqueira, funcionário de uma das drogarias participantes do projeto na cidade.