Homem que dirigia embriagado atropela motociclista e é preso em flagrante pela Polícia Civil

Petrópolis - Um homem, de 37 anos, foi preso na última quarta-feira pela Polícia Civil depois de atropelar um motociclista e ser flagrado dirigindo embriagado, no bairro Independência. De acordo com os agentes, eles realizavam uma operação no bairro, quando cruzaram com um veículo na Estrada do Independência. O carro estava batido e abandonado junto ao meio fio.

Pessoas que testemunharam o acidente informaram aos policiais que o motorista tinha atropelado um motociclista e fugido a pé. Diante disso, eles iniciaram buscas na região e encontraram o acusado 500m à frente. Já a vítima foi encontrada 800m de onde o veículo estava, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Santa Teresa.

O homem caminhava com sinais de embriaguez e, ao ser questionado, confessou aos policiais que havia se envolvido em um acidente após ter feito uso de bebida alcoólica e cocaína. De acordo com os agentes, foi possível observar pó branco no nariz do motorista.

O suspeito foi encaminhado para realização de exame de alcoolemia, sendo constatado pela perícia que o mesmo apresentava alterações na capacidade psicomotora. Em sede policial ele foi autuado e permaneceu preso em flagrante. A ação foi coordenada pela delegada titular da 105ª Delegacia de Polícia.