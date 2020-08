Hospital Alcides Carneiro, em Corrêas, dispõe de novas especialidades direcionadas a pacientes oncológicos

Petrópolis - Dar mais condições de tratamento e prestar um melhor acolhimento à saúde no município. Com esse objetivo, o Hospital Alcides Carneiro (HAC), deu início, no mês de agosto, aos atendimentos de novas especialidades, voltadas exclusivamente aos pacientes em tratamento oncológico na cidade.

A partir de agora, usuários podem contar com serviços de atendimento em dermatologia oncológica, endocrinologia oncológica, urologia oncológica e psicologia oncológica. Inicialmente, as vagas serão disponibilizadas apenas como referência aos atendimentos no ambulatório. Posteriormente, os pacientes poderão ser cadastrados nos postos de saúde, pelo serviço de Atenção Básica, e direcionados aos atendimentos na unidade hospitalar.

“Ficamos muito felizes com mais esse avanço no Hospital Alcides Carneiro. Vamos conseguir dar ainda mais dignidade aos pacientes oncológicos e que precisam da gente. Os serviços são referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade e foram agregados à nossa unidade para que pudéssemos dar ainda mais atenção aos nossos pacientes”, explicou a diretora administrativa do Hospital Alcides Carneiro, Adriana Vogel.

As especialidades tiveram início já no mês de agosto e contam com 04 profissionais especializados em suas áreas. O atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 07h e 17h. “Os atendimentos já estão sendo realizados e os pacientes tratados individualmente todos os dias da semana. Estamos transformando o HAC numa referência em diversos tratamentos. Abrimos a nova pediatria, a nova maternidade e, agora, trouxemos as novas especialidades direcionadas aos pacientes oncológicos”, completou a diretora.