Petrópolis não seguirá decisão do Estado e manterá decreto municipal determinando o fechamento das escolas

Petrópolis - Nesta quinta-feira, dia 20, o prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, anunciou em suas redes sociais que o município não tem previsão para o retorno das atividades escolares dentro das unidades de ensino. Desta forma, o município não seguirá a decisão do governo do Estado que, na última quarta-feira, anunciou a retomada das aulas presenciais nas escolas privadas no dia 14 de setembro, e as da rede estadual no dia 5 de outubro.



Bernardo Rossi ressaltou, ainda, que desde o início da pandemia cada município tem autonomia para determinar e regulamentar as medidas de enfrentamento à Covid-19. Segundo o prefeito, o decreto permanece valendo em toda a cidade sem previsão de retorno. Ele disse, ainda, que o município criou um grupo de trabalho que segue avaliando o momento ideal para o retorno, e como serão as aulas quando retornarem.

O município informou, também, que os técnicos da área da saúde avaliam diariamente o avanço do novo coronavírus em Petrópolis e que, diante desse monitoramento, especialistas poderão garantir os níveis de segurança para que as crianças retornem às salas de aula no momento correto e seguro.