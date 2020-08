Petrópolis - Um susto ocorreu no início da tarde deste sábado na Rua Capitão Paladini, no bairro São Sebastião. Após ouvirem um forte estrondo, moradores saíram apressados de casa e perceberam que parte da encosta da rua havia cedido e que, provavelmente, casas que ficam na parte acima do terreno corriam risco de desabamento.

"Ouvi o barulho e saí correndo com a minha filha. Essa parte da rua cedeu e o terreno teve um deslizamento. Nossa preocupação é que a casa fica bem em cima do ponto em que a terra e as pedras escorregaram. Todos estão apavorados e sem saber direito o que fazer, mas a Defesa Civil já tomou providências e, infelizmente, teve que interditar as casas antes que alguma tragédia aconteça. O jeito agora é buscar ajuda dos parentes enquanto eles trabalham", disse uma das moradoras afetadas pelo deslizamento.

Outros moradores do local relataram que as chuvas recentes, após um grande período de estiagem, podem ter desencadeado o deslizamento de terra e pedras. Há aproximadamente cinco meses, uma pedra chegou a rolar na mesma localidade. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou de imediato a interdição de quatro casas na localidade conhecida como Vila Cortiço e aguarda a vistoria de engenheiros para emitir um parecer definitivo da situação no local.

Os ônibus que fazem a linha 449, Capitão Paladini via Coronel Veiga, estão sendo obrigados a fazer seu ponto final cerca de 600 metros antes do normal, devido ao deslizamento na rua.