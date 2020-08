Petrópolis - Uma frente fria histórica promete deixar a cidade gelada esta semana. Com previsão de mais frio para os próximos dias, os termômetros podem registrar até 4°C em algumas áreas da cidade. Segundo o Climatempo, essa frente fria é extremamente forte e, tecnicamente, avançou para a Bahia e o norte de Minas Gerais neste fim de semana, deixando parte de sua instabilidade sobre o Estado do Rio de Janeiro. O vento marítimo sopra moderado e persistente e injeta grande dose de umidade sobre o Rio de Janeiro. Isto vai manter a atmosfera extremamente úmida e estimular ainda mais chuva.



Em Petrópolis, as temperaturas caem ainda mais nos próximos dias e devem atingir 06°C no período da manhã. As temperaturas mínimas neste domingo ficaram entre 08°C e 10°C. As máximas chegam a apenas 17°C. Já nesta segunda-feira, a temperatura varia entre 06°C e 19°C, porém os termômetros podem registrar até 4°C em algumas áreas da cidade. Segundo as previsões, o tempo segue nublado, com chuva e períodos de nebulosidade até a próxima quarta-feira, quando o sol volta aparecer entre muitas nuvens. A previsão é que ocorra também fortes rajadas de vento.



Há anos o Estado do Rio não registrava temperaturas tão baixas. No último dia 03 de agosto, o Pico das Agulhas Negras, por exemplo, já havia apresentado a temperatura de 5,1°C negativos, gerando, assim, um clima mais frio do que no Alasca, um dos locais mais gelados do mundo, localizado nos EUA.