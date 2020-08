Petrópolis - Não é de hoje que moradores do Atílio Marotti, no bairro Retiro, sofrem com a presença de criminosos no bairro. A região é conhecida por ser utilizada como esconderijo de traficantes, alguns inclusive oriundos do Rio de Janeiro. Para eles, apenas um policiamento ostensivo e diário no local, atenuaria os riscos e problemas provocados pelos bandidos.



Na última semana, por exemplo, quem vive na região buscou a ajuda da Polícia Militar, para denunciar uma aglomeração de traficantes na Rua Atílio Marotti. De acordo com as informações, criminosos do Parque União estavam reunidos no local. Assim que os Policiais Militares chegaram ao endereço indicado houve muita correria e os suspeitos fugiram pela mata.



Apesar disso, os agentes apreenderam uma carga de drogas que foi deixada para trás. Na embalagem havia 35 cápsulas de cocaína e 48 pedras de crack. Ninguém foi preso. Os entorpecentes foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia.