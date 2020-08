Projeto para construção de uma alça de acesso ao Hiper Extra, no bairro Alto da Serra, é aprovado

Petrópolis - O projeto de construção de uma alça de acesso ao Hiper Extra Alto da Serra foi aprovado pela prefeitura na última semana. A obra, solicitada pela Blavi Participações, vinha sendo negociada há um mês com o poder público. O prefeito Bernardo Rossi, o Secretário de Obras Ernani Dias, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Marcelo Soares e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) entenderam a necessidade da implementação do projeto e agora ele vai sair do papel.

“Foi decisivo o empenho do poder público para retirar do papel este projeto ambicioso da Blavi. Entendemos que essa alça é importante para a cidade, para o bairro e para o complexo Hiper Extra e Hipershopping. Muitas pessoas acabam desistindo de vir ao nosso empreendimento por causa do trânsito. Com a intervenção pronta vamos desafogar o tráfego de veículos na região”, explica Daniel Blanc, diretor da Blavi Participações.

A rampa vai permitir que o motorista que estiver na Rua Padre Feijó ou na Rua Teresa, seguindo para o Alto da Serra, acesse o primeiro piso do estacionamento do Hiper Extra sem que seja necessário percorrer mais de um quilômetro para entrar na outra extremidade do estacionamento.

“O principal benefício do projeto será desafogar o trânsito no horário de rush e permitir a entrada do cliente no Hiper. O Alto da Serra fica bem próximo ao centro e poderá atender de maneira eficaz à população petropolitana com a chegada do Detran e de outras atrações para o empreendimento”, entende Daniel.

Um dos objetivos da empresa é gerar empregos, se comprometendo a contratar mão de obra local para as diferentes etapas de instalação da alça de acesso, desde a elaboração do projeto. “Essa é uma obra de médio porte, com todas as licenças liberadas e será concluída rapidamente. Nossa equipe de engenharia tem soluções em tecnologia que nos permite agilizar o processo de construção. Queremos ver o progresso da nossa cidade, gerando emprego e renda para o município”, revela Daniel.

Outros projetos para valorização do Hipershopping e do bairro Alto da Serra estão sendo elaborados. Uma análise de perfil do bairro feita pela empresa mostrou que a região tem grande potencial de crescimento e o equipamento possui vocação para atrair serviços de massa à população. Entre os fatores apontados no estudo está a proximidade com outras localidades. O Alto da Serra consegue atrair, com bons serviços, moradores do primeiro, segundo e terceiro distritos, além de uma área estendida que chega até o município de Magé.

“Temos capacidade física para absorver serviços de massa e por isso fechamos parceria com o Detran/RJ. Para facilitar e agilizar o início dos trabalhos, cedemos, em comodato, 30 computadores e 5 impressoras ao Departamento. Equipamentos que depois serão doados à prefeitura de Petrópolis para dar mais condições de trabalho ao servidor público e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços aferidos nas secretarias. Entendemos que investir em nossa cidade traz ganho para todos”, revela Blanc.

A empresa segue em negociação para trazer ao Hipershopping a instalação de ambulatórios de dois grandes hospitais da cidade e já disponibilizou espaço para que uma universidade se instale no empreendimento. Com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a criação de uma agenda de turismo de negócios pretendemos atender as empresas do polo tecnológico.

“Temos muitos projetos em andamento para o Hiper. Vamos construir uma nova praça de alimentação, criar um centro de convenções com internet disponível, espaço para eventos como palestras, shows e teatro. Pretendemos fechar parcerias com o polo de moda para realização de feiras, minicursos e eventos em geral. Estamos começando uma nova fase no Hipershopping e pretendemos atrair novos empreendedores para se estabelecerem aqui, gerar empregos e agregar valor à nossa cidade”, finaliza, otimista Daniel Blanc.