População é comunicada sobre alteração de boa parte dos pontos de ônibus da Rua Paulo Barbosa, no Centro da cidade

Petrópolis - Com o objetivo de facilitar o acesso de passageiros e aliviar os constantes engarrafamentos na rua Paulo Barbosa, no Centro da cidade, várias linhas sofreram alterações na tarde da última segunda-feira. A viação Petro Ita emitiu uma nota comunicando aos passageiros que cinco linhas de ônibus que paravam em frente ao antigo mercado Extra foram remanejadas para o ponto de ônibus em frente ao Supermercado Terê Frutas, na Rua Paulo Barbosa, no Centro da cidade. A alteração aconteceu na tarde da última segunda-feira.

As linhas que sofreram o recuo na posição do ponto de ônibus são: 401 – Alto Independência, 435 – Alto Independência (Via Cacilda Becker), 436 – Alto Independência (Via Alto da Serra), 459 Alto Independência e 463 – Alto Independência (Via Rua “O”). A linha 402 – Taquara permanece no ponto de ônibus em frente ao antigo Extra, na Rua Paulo Barbosa.

As placas de ônibus já foram instaladas no novo local e a própria empresa já encaminhou fiscais para orientar os passageiros em relação à mudança.