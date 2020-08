Jovem petropolitano, baleado em Cabo Frio no último final de semana, permanece internado em estado grave

Petrópolis - O petropolitano Carlos Manoel da Paz, de 24 anos, baleado na praia do Peró, em Cabo Frio, permanece internado em estado grave numa unidade hospitalar do município. O jovem foi atingido com seis tiros enquanto caminhava na orla da Praia do Peró, em Cabo Frio, com o irmão, primos e a namorada. O crime ocorreu na noite do último domingo. Segundo familiares de Carlos, desde então, a família tenta realizar a transferência para um hospital de Petrópolis, o que, por determinação médica, deve ser evitado no momento devido à gravidade do quadro de saúde da vítima.

"O hospital já deixou até um helicóptero à nossa disposição para fazer a transferência dele para Petrópolis, só que, qualquer tipo de transferência é muito perigosa. Ele tem que primeiro reagir e estar mais estável, para que possa ser feita esta transferência. Não temos o que fazer por enquanto, dependemos da evolução dele, de reagir e melhorar, se estabilizar mais para que possamos fazer a transferência", explicou o irmão do rapaz.



Até o momento, Carlos Manoel já passou por duas cirurgias. As balas perfuraram o baço, fígado, estômago e pulmão, de acordo com informações dos médicos que acompanham o caso. Há ainda uma alojada no pescoço. Carlos Manoel da Paz Farroco é aluno de residência de software do Serratec, em Petrópolis. Além disso, trabalha como motoboy de uma pizzaria de Corrêas. No assalto, os bandidos levaram celulares e uma caixa de som portátil, mas se desfizeram de alguns equipamentos mais a frente. Ao tentar reagir, Carlos foi atingido por vários tiros, de acordo com as testemunhas.



A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes em patrulhamento foram deslocados para verificar a ocorrência. De acordo com a PM, o socorro foi acionado e a equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou Carlos ao Hospital Central de Emergências (HCE). Buscas foram feitas no local, mas não houve prisões relacionadas ao fato. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.



A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que, segundo a 126ª DP, as investigações estão em andamento e as testemunhas foram ouvidas para esclarecer os fatos.