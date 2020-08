Petrópolis - Aproximadamente 60 metros quadrados de área degradada foram localizados por policiais ambientais em Petrópolis, na tarde desta sexta-feira, após denúncia de desmatamento feita ao Linha Verde, o programa do Disque-Denúncia voltado para meio ambiente.



Os policiais militares lotados na 5ª UPAm informaram que o terreno foi encontrado na Rua Visconde de Bom Retiro, onde, durante fiscalização, foi observado o corte de pelo menos 10 árvores em uma área considerada de preservação permanente. Com base no artigo 38 da lei de crimes ambientais, os agentes procederam, juntamente com o suspeito à 105ª DP, a fim de registrarem a ocorrência.



O Linha Verde solicita a população de Petrópolis que continue denunciando crimes ambientais na cidade através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.