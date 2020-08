Petrópolis - Uma briga em família pode ter causado o desaparecimento de uma menina de apenas 14 anos, nesta sexta-feira, em Petrópolis. Maiara Baptista Ferreira mora com os pais e uma irmã, no bairro Castelânea. O desaparecimento foi percebido pela família na manhã de ontem, enquanto os pais faziam compras num mercado próximo de casa. Segundo Maria Ferreira, mãe da menina, a filha mais velha, de 18 anos, teria ficado em casa e alertado os pais que a irmã havia desaparecido.

Ao retornarem das compras, os pais confirmaram a situação e, imediatamente, entraram em contato com amigas próximas em busca de informações sobre a filha. Após algumas horas, a família acionou a Polícia Militar dando todas as informações necessárias para o início das buscas. A mãe da menina relatou que Maiara fugiu de casa com duas mochilas contendo roupas e cremes de cabelo, short jeans, tênis preto e blusa vermelha. Na noite desta sexta-feira a menina foi, supostamente, vista por algumas pessoas no bairro Quitandinha, próxima ao túnel. A informação não foi confirmada pela polícia.

"Maiara é uma menina doce e responsável. Ela não tem transtornos nem problemas que poderiam causar essa atitude. Acredito que a fuga pode ter sido causada por uma briga boba em casa. Ela é adolescente e muito voluntariosa como todas as meninas com a idade dela, mas é uma menina do bem e dona de um coração enorme. Estamos desesperados sem saber para onde ela foi ou a quem pode ter recorrido após o desaparecimento", disse a mãe da menina.

Desde ontem, a Polícia Civil deu início às investigações do caso e realiza buscas, em conjunto com a Polícia Militar, em diversos pontos da cidade. Para a delegada titular da 105ª DP, do bairro Retiro, Juliana Ziehe, o mais importante, neste momento, é que quaisquer informações sobre o caso devem ser passadas com exclusividade para a polícia. "Estamos mantendo rondas em todos os locais da cidade em busca da menina. Vale dizer que é muito importante o trabalho que vem sendo feito pela família e amigos nas redes sociais e que todas as informações relevantes sejam passadas para a polícia neste momento. Temos certeza que a Maiara vai ser encontrada", afirmou a delegada.