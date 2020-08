Petrópolis - Os soldados do 15º Grupamento de Bombeiros Militar capturaram mais uma preguiça, na manhã deste sábado, em Petrópolis. O animal estava no quintal de uma casa no bairro Bingen. Os donos da residência avistaram o bichinho e chamaram os bombeiros.

Segundo os especialistas, a preguiça estava saudável e foi solta em uma das entradas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O local exato não foi informado porque, segundo o comandante do batalhão da cidade, Gil Kempers, pessoas costumam ir atrás do animal.

Ainda de acordo com o comandante, o resgate de animais silvestres é mais comum nessa época do ano. De junho até agora, seis preguiças já foram capturadas pelos bombeiros em Petrópolis. "Muitas vezes, os animais saem da mata para fugir dos incêndios florestais", disse o comandante.

Ainda de acordo com os especialistas em resgates de animais silvestres, apesar de dóceis e lentas, as preguiças são selvagens e, mesmo sem querer, podem causar sérios ferimentos com suas garras. Pedidos de resgates aos animais podem ser feitos através do número 193.