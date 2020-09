Petrópolis - Um acidente com um caminhão-baú atrapalhou o trânsito na tarde desta terça-feira na rua Dr. Sá Earp, na altura do número 451. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, depois que o pneu traseiro estourou, fazendo com que o caminhão batesse contra um poste de luz.

Segundo testemunhas, o motorista não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado para fazer exames. O prejuízo foi apenas material, já que o caminhão teve a frente parcialmente destruída.

Por volta das 15h, o veículo ainda estava tombado na pista, enquanto os responsáveis pela empresa de transporte dona do caminhão providenciavam sua retirada. Uma equipe da companhia de energia Enel estava no local para a troca do poste de luz. Agentes da Cptrans organizavam o trânsito, em meia pista, até a retirada do veículo.