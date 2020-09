Homem é linchado por populares após ter agredido companheira em Petrópolis

Petrópolis - Um homem foi linchado por vizinhos na última terça-feira, no bairro Nogueira, depois de bater em sua companheira. A Polícia Militar foi chamada pela irmã da vítima, que foi testemunha das agressões. Quando a PM chegou ao local encontrou o acusado caído no chão.



O casal foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaipava. Em seguida a mulher foi conduzida para a 106ª Delegacia de Polícia, para registrar a ocorrência de agressão, que aconteceu na casa que ela divide com a irmã.



O acusado foi preso em flagrante, autuado na Lei Maria da Penha, mas teve que permanecer internado por causa de um traumatismo craniano, após as agressões dos populares.