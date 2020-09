Incêndio florestal em Secretário mobiliza força tarefa com uso inclusive de helicóptero

Petrópolis - O incêndio florestal que acontece no bairro de Secretário, em Petrópolis, mobiliza um efetivo de várias forças de combate ao fogo desde a manhã desta terça-feira.

"Tendo em vista ainda o andamento do incêndio florestal em Secretário, montamos uma força tarefa com militares do CBMERJ e integrantes do INEA, GCM/GPA e Defesa Civil de Petrópolis. São quatro frentes de combate e será empregado ainda a aeronave BM06", explicou o comandante dos Bombeiros na região Gil Kempers.



Ao todo, são 25 combatentes em operação. O helicóptero usado na operação usa uma bolsa coletora de água, que é retirada de um lago próximo à área do incêndio. O Início dos trabalhos foi às 6h45, ainda não há uma estimativa da área queimada. As informações serão atualizadas ao longo do dia, segundo Kempers.