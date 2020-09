Petrópolis - O governo municipal de Petrópolis vai ampliar o horário de funcionamento do comércio na cidade, porém com atenção nas medidas de proteção à saúde da população e na taxa de ocupação de leitos nos hospitais, que permanece controlada.

A partir da próxima segunda-feira (14/09), os estabelecimentos já autorizados a abrir nas ruas Teresa ou Aureliano Coutinho e adjacências podem funcionar das 8h30 às 17h30. No Centro Histórico (Rua do Imperador) das 9h30 às 19h. Os bancos, supermercados e farmácias continuam podendo funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana.



A ampliação do horário de funcionamento do comércio foi respaldada em nova nota técnica da Secretaria de Saúde e vai seguir um protocolo de segurança e prevenção à Covid-19. Nesta sexta-feira (11), a taxa de ocupação está em 42,11% de leitos de UTI em uso pelo SUS e 38,89% de leitos clínicos.



O município, com o apoio de infectologistas, continua acompanhando a curva de contaminação da doença. As flexibilizações estão condicionadas à taxa de ocupação dos leitos hospitalares na cidade e, caso o número chegue a 80%, a prefeitura poderá voltar nas decisões, não descartando, inclusive, um possível lockdown.