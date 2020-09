Entidades petropolitanas pedem que pontos turísticos sejam reabertos

Petrópolis - Associações e sindicatos, formalizaram na última quinta-feira um pedido para que o governo municipal reveja as medidas de restrição em Petrópolis e autorize o funcionamento de pontos turísticos do município, que há quase seis meses estão de portas fechadas.



O documento foi assinado pelo Petrópolis Convention & Visitors Bureau, em conjunto com o Mercoserra, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio Petrópolis), Associação da Rua Teresa (ARTE), Associação das Microcervejarias de Petrópolis (AMP), Associação dos Guias de Turismo de Petrópolis (AGP), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio (ABIH-RJ Petrópolis), e a Câmara Setorial da Rua 16 de Março e Adjacências.

Hoje, turistas e visitantes já entram no município comprovando estadia na rede hoteleira e também com agendamento nos polos de compra. Também houve recentemente flexibilização do funcionamento do transporte intermunicipal e interestadual, além da alteração no horário do funcionamento do comércio que já passa a valer a partir da próxima segunda-feira.