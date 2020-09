Rua 13 de Maio tem mais uma noite de sexta-feira com aglomeração nas calçadas

Petrópolis - As equipes de fiscalização da prefeitura e os órgãos de segurança do município atuaram em mais uma noite de sexta-feira para dispersar aglomerações formadas em volta de estabelecimentos na rua 13 de Maio e também na Praça Pasteur, no bairro Castelânea.

Novamente, alguns estabelecimentos foram fechados por volta de 23h, antes do horário determinado para o funcionamento de restaurantes.



Os fiscais e agentes de segurança também estiveram na praça Princesa Isabel, em frente à Catedral, para evitar o simples deslocamento da aglomeração. Essa ação surtiu resultado e já por volta de meia noite o local estava vazio. Apesar de todo cidadão ter direito de ir e vir, a prefeitura reforça a importância de cada pessoa continuar se prevenindo para que a doença continue sendo controlada em Petrópolis.



As equipes de fiscalização também precisaram atuar na Praça Pasteur, onde também houve registro de aglomeração na noite sexta. No local, um bar foi multado e fechado. A aglomeração foi dispensada.