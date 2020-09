Alunos da rede municipal de Educação recebem kits com produtos de hortifrúti

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis está distribuindo kits com frutas, legumes e verduras que seriam destinados à merenda escolar. A pasta começou, há cerca de duas semanas, a distribuir kits com os produtos aos alunos matriculados na rede, tendo em vista que não há previsão para retorno das aulas.



O objetivo é não deixar que os produtos estraguem. Todos os alunos da rede, seja de escola ou de um Centro de Educação Infantil (CEI) terão direito a um kit.

Os responsáveis pelo aluno devem agendar com a direção de cada escola a retirada do kit. Todas as regras sanitárias e de prevenção ao coronavírus estão sendo respeitadas, de acordo com a secretária de Educação, Mércia Palma.

A data de retorno das aulas presenciais em Petrópolis ainda não está definida. A Secretaria de Educação continua fazendo estudos e o Plano de Retomada já está montado, mas esta é ainda uma fase de preparação para a volta das atividades escolares.