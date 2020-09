Corpo encontrado na praia da Barra pode ser de jovem petropolitano desaparecido

Petrópolis - Equipes do 2º Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca e do GBS Barra da Tijuca encontraram no final da tarde de ontem um corpo na região, que pode ser do soldado do Exército Maxwell Soares da Silva, de 20 anos. O rapaz está desaparecido desde a madrugada do dia 6 de setembro, depois de mergulhar no mar.



A família de Maxwell foi informada e foi ao IML no Rio de Janeiro para fazer o reconhecimento do corpo. Os bombeiros aguardam a identificação para definir se retomam ou não as buscas pelo jovem.



Maxwell é soldado do Exército e estava viajando com familiares e amigos para passar o feriado de 7 de setembro na praia.