Atendimento do INSS em Petrópolis ainda não tem previsão de retorno

Petrópolis - O atendimento da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Petrópolis continua sem previsão de início. O Instituto lamentou a situação, e que trabalha para que todas as agências do estado do Rio de Janeiro reabram com segurança para funcionários e o público em geral.



Ainda de acordo com o INSS, as unidades que não estão abertas estão passando por adequações nos protocolos de segurança. O segurado continua podendo usar os canais remotos, como o site e o aplicativo do órgão, além de poder telefonar para o número 135.

A agência do INSS em Petrópolis fica na rua Dr. Joaquim Moreira, s/n, Bosque do Imperador, no centro da cidade.