Prefeitura divulga calendário de vacinação contra a raiva animal na cidade

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis divulgou o calendário da vacinação antirrábica do mês de setembro, lembrando que devido à pandemia do novo coronavírus, as equipes da Vigilância Ambiental não serão liberadas para fazer a vacinação de casa em casa.

Pessoas que tenham mais de dez animais e apresentem dificuldade de transportá-los até os pontos de imunização devem entrar em contato com o telefone 2231-0841 para avaliação do caso.



A Vigilância Ambiental orientou que os animais sejam levados em coleiras, guias ou caixas de transportes (para gatos) e informou que os animais não devem ser conduzidos por crianças desacompanhadas dos pais ou responsáveis.

Veja abaixo as datas e locais de vacinação:



Dia 18/09 – ações no Coreto do Vale das Videiras (10h às 15h) e ação volante do Vale do Prata (10h às 12h).

Dia 21/09 – ações no ponto final do Vale das Videiras (10h às 12h) e ação volante na Rota I também no Vale das Videiras (10h às 14h30).

Dia 22/09 – ações na Rota II do Vale das Videiras (10h às 14h30)

Dia 26/09 – ações concentradas em diversos pontos:



- Posto de Saúde da Posse (09h às 17h)

- Escola Municipal João de Deus, em Pedro do Rio (09h às 17h)

- Alto do Pegado, em Pedro do Rio (13h30 às 14h30)

- Retiro das Pedras, em Pedro do Rio (14h45 às 16h30)

- Associação de Moradores do Vila Rica (09h às 17h)

- Escola Municipal Celina Scherchner, no Santa Mônica (09h às 17h)

- Unidade Básica de Saúde de Itaipava (09h às 17h)

- Associação de Moradores do Malta, em Araras (09h às 17h)

- Associação de Moradores do Vista Alegre, em Araras (09h às 12h)

- Associação de Moradores do Santa Luzia, em Araras (13h30 às 17h)

- Escola Municipal Anglicano, em Araras (09h às 17h)

- Poço dos Peixes, em Araras (13h30 às 16h30)

- Posto de Saúde da Família do Bairro Castrioto (09h às 17h)

- Garagem do Paulinho, no Dias de Oliveira, Bingen (09h às 17h)

- Posto de Saúde da Família São João Batista, no Duarte da Silveira, Bingen (09h às 17h)