Tradicional Parque Cremerie reabre na próxima segunda-feira

Petrópolis - O Parque Cremerie - tradicional ponto de lazer dos petropolitanos - vai voltar a receber o público a partir da próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, em mais uma medida de flexibilização do governo municipal depois do início da pandemia do novo coronavírus.

"Desde o início da pandemia, a prefeitura trabalha com o objetivo de salvar a vida dos petropolitanos. E aos poucos, e com responsabilidade, embasado nas notas técnicas da Secretaria de Saúde, o município iniciou um plano de flexibilização das atividades econômicas da cidade, com a liberação do funcionamento de alguns setores. No caso do parque, assim como todas as outras atividades já liberadas, serão seguidos todos os protocolos de segurança e prevenção à doença", informou a prefeitura de Petrópolis em comunicado.



O Parque Cremerie vai funcionar de terça-feira à domingo e feriados, das 08h às 17h. Será permitida a entrada de até 150 pessoas. Além disso, a temperatura corporal de todos os visitantes será aferida na entrada do parque e não será permitida a entrada de pessoas com mais de 37,8ºC ou com sintomas, ainda que leves, como tosse seca, febre, cansaço (falta de ar e fadiga), congestionamento nasal e inflamação na garganta.

Também será obrigatório o uso de máscara facial e só serão permitidas as atividades físicas como caminhadas e a utilização da quadra de esportes. Não será permitido o uso de bebedouros.



Piscina, churrasqueiras, pedalinhos e brinquedos infantis não poderão ser utilizados. E não será permitida a realização de piqueniques ou confraternizações. Já as lanchonetes localizadas no parque deverão obedecer às normas previstas no Decreto Municipal.



"Vale ressaltar que a data para a reabertura do parque, assim como todas as outras atividades já em funcionamento, está condicionada à taxa de ocupação dos leitos hospitalares na cidade e, caso o número chegue a 80%, poderemos voltar atrás na decisão, não descartando, inclusive, um possível lockdown", finalizou o comunicado do governo.