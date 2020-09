Casos de Covid-19 aumentam 17% em uma semana em Petrópolis

Petrópolis - Os casos de Covid-19 em Petrópolis aumentaram em 17,7% no período de uma semana, segundo dados do Painel Epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde, que mostra um total de 5.346 confirmações da doença, em comparação com 4.542 casos do último dia 10 de setembro.

Esse números excluem os dados obtidos com os testes rápidos, já que considera apenas os casos notificados e investigados.

Veja por região como está o mapa da Covid-19 na cidade:

Distrito Casos confirmados Óbitos



Petrópolis 2.813 111



Cascatinha 1.839 75



Itaipava 401 8



Pedro do Rio 146 3



Posse 147 4