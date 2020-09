Governo Municipal endurece fiscalização de aglomerações nas noites da cidade

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis vem intensificando as ações de fiscalização para evitar aglomerações em vias públicas no Centro e nos bairros da cidade. Na última sexta-feira, a rua 13 de Maio ficou mais uma vez lotada, assim como a Praça da Liberdade e a Praça da Águia.

Equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços e Ordem Pública (SSOP), do Procon, Posturas, Vigilância Sanitária, além de agentes da Guarda Civil e Polícia Militar tiveram que agir mais uma vez para orientar e por vezes dispersar grupos de várias pessoas reunidas, como medida de combate à pandemia do novo coronavírus.



"Apesar de todo cidadão ter o direito de ir e vir, é importante que cada pessoa continue se prevenindo para que a doença permaneça sendo controlada em Petrópolis. Isso inclui o uso de máscaras, sair de casa só em caso de necessidade e manter o distanciamento. Por isso, é fundamental o empenho dos petropolitanos na saúde própria e de todos", declarou o prefeito Bernardo Rossi.



No Centro, estabelecimentos precisaram ser fechados antes do horário permitido por estarem acima da capacidade prevista nos decretos municipais e um posto de gasolina vai ser intimado a não vender bebida alcoólica para ser consumida na área externa. As equipes também passaram pela Castelânea, Retiro e Itaipava no período da noite.



Também houve fiscalização no Mercadão, ao lado da Igreja do Rosário, onde estabelecimentos precisaram ser fechados antes do horário permitido. Os restaurantes foram orientados a respeitarem o decreto mantendo distanciamento entre as mesas e em número de 30% da capacidade.