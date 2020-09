Senhora de 85 anos escreve carta de agradecimento e emociona Bombeiros em Petrópolis

Petrópolis - Uma senhora de 85 anos emocionou os bombeiros e demais brigadistas que lutavam desde quinta-feira passada para debelar vários focos de incêndio que consumiram áreas enormes de floresta em Petrópolis, e que foram extintos somente neste domingo.

Marila Carvalho Bastos, moradora da região do Retiro, escreveu uma carta aos combatentes, dizendo o que estava sentindo e fazendo na manhã do último sábado: "Bombeiros de Petrópolis. Senhores. Passei minha manhã no Vale dos Esquilos, em Retiro, entremeando, bordado, oração e um filme", escreveu a simpática senhora.

"Só que esse filme era real. Na minha janela vi, não artistas, mas nossos heróis anônimos, lutando contra o fogo. Deus os proteja e os guarde. Obrigada", finalizou dona Marila, que segundo a família é muito religiosa.

O comandante dos Bombeiros em Petrópolis, tenente-coronel Gil Kempers, ficou grato e emocionado ao ler a carta: "Motivação. É isso que nos faz seguir em frente. Nos faz superar o cansaço e tudo mais. Não existe nada que se compare a esse sentimento de gratidão e reconhecimento da população com nosso trabalho. Muito obrigado", declarou.

A região do Retiro, onde vive dona Marila, foi bastante castigada pelo fogo. A chuva começou a cair sobre a cidade e as equipes de brigadistas que trabalhavam há vários dias em diversos pontos de Petrópolis para combater os incêndios finalmente conseguiram apagar todos os focos que estavam ativos.