Por O Dia

Publicado 31/12/2020 06:57

Prefeitura aprontou o castramóvel e serviço deve começar a funcionar em janeiro de 2021 Reprodução

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi anunciou nesta quarta-feira que já está tudo pronto para que o castramóvel comece a funcionar na segunda quinzena de janeiro. A equipe que vai atuar na unidade está montada e ojá foi autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ). O município aguarda agora a chegada dos insumos após a finalização da licitação para realizar o cronograma de atendimentos.“Este ano publicamos a regulamentação do funcionamento do castramóvel e após todos os procedimentos legais preparamos tudo para que acomece a atuar no primeiro mês do ano que vem”, explicou Bernardo.Pela regulamentação, os locais contemplados pelo castramóvel serão, primeiramente, aqueles que ainda não foram atendidos com o serviço de castração oferecido pela prefeitura. Após o procedimento, osreceberão um chip e terão os dados cadastrados de forma a relacionar o animal e o tutor.Dois veterinários vão atuar no castramóvel, além de um responsável técnico. Avai escolher as comunidades que receberão o serviço de acordo com a necessidade.“Antes de a unidade chegar ao local, serão realizadas reuniões napara que sejam feitos os cadastramentos e, após isso, os animais passarão por uma triagem. A unidade vai atender apenas famílias em vulnerabilidade social ”, destacou a secretária de Saúde, Fabiola Heck.A unidade móvel depossui duas mesas cirúrgicas, unidades de repouso dos animais, pias para higienização, mesa para anestesia e balanças para pesagem dos animais, geladeira e também banheiro. O veículo foi adquirido com verba parlamentar.