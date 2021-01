Defesa Civil registrou mais de 100 ocorrências na cidade após as chuvas Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:46

ocorrências desde as Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou 101desde as fortes chuvas do último sábado (2). Por isso, a pasta reforçou as equipes de atendimento emergencial e de vistorias.

O secretário, tenente-coronel Gil Kempers, frisou a importância de a população permanecer em alerta, já que Petrópolis chegou a registrar no fim de semana o maior volume de chuva do estado do Rio, quando o acumulado chegou a 200 mm. Ainda há condições de chuva moderada a forte para o período da tarde e noite de hoje (5).

Chuvas de sábado fizeram estragos em vários pontos da cidade Reprodução

Até o momento, foram 22 interdições de imóveis pela cidade. A Assistência Social já cadastrou 14 "É preciso estar atento a qualquer sinal de instabilidade, independente da região. Isso porque temos os alertas de risco de deslizamentos generalizados, mas há também casos pontuais, que podem ocorrer em qualquer área e geralmente têm relação com condições de engenharia da edificação", destacou Kempers.Até o momento, foram 22de imóveis pela cidade. A Assistência Social já cadastrou 14 famílias desalojadas até o momento, um total de 42 pessoas, sendo, oito crianças. Todas essas famílias foram para casas de parentes.

As equipes da Assistência Social permanecem nas ruas cadastrando as famílias. Em todos os casos, emergencialmente, a prefeitura vai disponibilizar cestas básicas e colchonetes.