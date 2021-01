Sede do LNCC no bairro Quitandinha, Petrópolis Reprodução

07/01/2021

Petrópolis - A Administração da Incubadora do Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC/MCTI (unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) divulgou a primeira chamada pública de 2021 para a inscrição de novos empreendimentos inovadores e projetos de base tecnológica.

Para participar do processo é preciso demonstrar potencial inovador, viabilidade técnica e mercadológica e ter afinidade com a pesquisa desenvolvida no LNCC.



“Nosso edital é de fluxo contínuo. Estamos fazendo esta chamada para avaliar as propostas recebidas, mas caso não sejam aprovadas ou ainda assim restem vagas para novas empresas, reabriremos o edital ao término desta seleção. Nossa missão é tirar projetos do papel e transformar conhecimentos em novos produtos, serviços e processos. Incentivando a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia estimulando assim o sucesso de projetos inovadores no mercado nacional e internacional”, destaca a secretária da Incubadora do LNCC, Ana Cláudia Perigolo Moura.



A Incubadora LNCC estimula o fomento da cultura empreendedora e da inovação regional em áreas compatíveis com a atuação de ensino, pesquisa e extensão do Instituto de Pesquisas do MCTI. O procedimento para inscrição, que encerrará no dia 20 de janeiro, pode ser conferido no site http://www.incubadora.lncc.br/edital. A avaliação dos projetos será remota por causa das restrições impostas pela Covid-19 e deverá ocorrer no primeiro bimestre de 2021.



Os empreendimentos selecionados poderão usufruir dos serviços oferecidos pela Incubadora LNCC, como capacitação, assessoria técnico-administrativa para desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de gestão de negócios, apoio técnico e tecnológico para desenvolvimento de produtos e processos inovadores, além da infraestrutura física e tecnológica.