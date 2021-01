Boletim COVID-19 desta quinta-feira (7) Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 06:24

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa da Silva Filho, fizeram nesta quinta-feira (7) um alerta à população sobre o aumento no número de casos de covid-19. Até agora, 12.633 casos foram confirmados com 396 óbitos.

Neste ano foram incluídos no sistema 31 mortes. A maioria, no entanto, é referente a casos registrados em dezembro. Dos 31 óbitos, um ocorreu em novembro e 23 em dezembro. Em janeiro, até agora, foram registradas sete.



“O combate ao coronavírus precisa ser feito em conjunto pelo poder público e a sociedade. Cada pessoa precisa fazer a sua parte para evitar uma explosão de casos. Estamos somando esforços com a iniciativa privada para unificar as ações e trabalhando para melhorar o atendimento da população, mas tudo isso será feito em vão se os cidadãos não seguirem as recomendações de distanciamento social e higiene”, afirmou o prefeito, que esteve reunido com infectologistas e diretores das unidades públicas e privadas esta semana.



O secretário de Saúde mostrou preocupação com a possibilidade de crescimento do número de casos na próxima semana, consequência das festas de fim de ano e esclareceu que mesmo com a vacinação é preciso manter os cuidados: "Nossa principal preocupação é a capacidade de atendimento da rede que depende não só de estruturas físicas, mas também de um número elevado de profissionais capacitados para o atendimento".



Os dados divulgados no boletim desta quinta-feira apontam ainda que Petrópolis fez, até agora, 97.923 testes para covid-19, com 12.633 resultados positivos e 83.602 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab). Há 1.688 casos em análise. Além de 9.406 pessoas recuperadas.



Neste momento 89 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 97 em leitos clínicos privados e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), totalizando 186 internações. Ao todo, a ocupação de leitos clínicos pelo Sistema Único de Saúde é de 57,58% e de 69,32% em leitos de UTI.