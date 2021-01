Detran faz atendimentos neste sábado (9) em Petrópolis para serviços de habilitação Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 07:58

Petrópolis - O Detran promove neste sábado (9) mutirão para os serviços de habilitação em Petrópolis, com atendimentos no posto do Hipershopping, no Alto da Serra, das 10h às 16h. Para evitar aglomerações, os interessados tiveram que realizar agendamento prévio pelo site ou telefone do órgão.



Foram disponibilizadas 1,2 mil vagas para os serviços de habilitação, como: segunda via, renovação, primeira habilitação, mudança/adição de categoria e alteração de dados.



“Será a primeira força-tarefa deste ano e a 14ª desde que assumimos, no início de outubro. Realizaremos mutirões sempre que nossa equipe técnica detectar a necessidade de ampliar a oferta de serviços. Com todas as medidas protetivas e de distanciamento, mais de 3 mil vagas extras estarão disponíveis à população fluminense neste sábado”, declarou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.