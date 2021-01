Boletim COVID-19 deste sábado (9) Reprodução

Petrópolis - Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde deste sábado (9) mostra que Petrópolis fez, até agora, 98.381 testes para covid-19, com 12.773 resultados positivos e 83.756 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab). Há 1.852 casos em análise e 9.819 pessoas recuperadas.

Neste momento, 97 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 93 estão em leitos clínicos privados e pelo SUS, totalizando 190 internações em toda a rede da cidade. Ao todo, a ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 51,52% e de 77,78% em leitos de UTI.

A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 414, é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema de Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa, por isso, não há atualização nos fins de semana e feriados. Trata-se de medida de segurança, para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde.

O número de óbitos informado agora, portanto, é referente aos dados fechados até o último dia útil, ou seja, dia 8 de janeiro. A informação sobre o número de mortes será atualizada nesta segunda-feira (11).