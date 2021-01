Chuvas causam estragos nesta época do ano em Petrópolis Reprodução

Publicado 11/01/2021 21:31

Petrópolis - Os pluviômetros de Petrópolis estão atualizando a cada três minutos a quantidade de chuva no município no momento em que ocorre um temporal. Caso a chuva seja fraca, os equipamentos continuam apresentando a progressão a cada 15 minutos. A mudança de protocolo, que ocorreu no fim de semana, permite maior precisão dos técnicos da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias no acionamento das sirenes do sistema de alerta e alarme.



A alteração no procedimento técnico aconteceu com o apoio da empresa que realiza a manutenção do sistema e faz parte de uma série de melhorias da Defesa Civil na resposta das chuvas. "Na hora em que acontece uma chuva forte, o sistema automaticamente passa a atualizar a cada três minutos a quantidade de chuva no município", ressaltou o prefeito interino, Hingo Hammes.



"Dessa maneira, o acionamento das sirenes fica ainda mais preciso. Estamos modificando todo o protocolo do sistema de alerta e alarme para garantir mais segurança para os moradores que vivem em áreas de risco", destacou o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tenente-coronel Gil Kempers, ressaltando que em caso de chuva fraca, os equipamentos continuam apresentando a atualização a cada 15 minutos.



No município, são 20 conjuntos de sirenes em 12 bairros: Gentio, Buraco do Sapo, 24 de Maio, Alto da Serra, Bingen, Dr. Thouzet, Independência, Quitandinha, São Sebastião, Sargento Boening, Siméria e Vila Felipe. Desde a semana passada, as sirenes de Petrópolis voltaram a informar a população sobre a previsão de temporais.



“Essas mudanças têm como objetivo aproximar o sistema de sirenes dos moradores. Durante esse período de chuvas fortes a informação é muito importante para ajudar a salvar vidas e buscamos sempre antecipar a saída das pessoas de áreas de risco para um local seguro. Além disso, estamos criando um protocolo individual de cada comunidade para o toque das sirenes", completou Gil Kempers.