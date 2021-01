Governador do estado, Cláudio Castro, se reuniu com prefeitos da Região Serrana Reprodução

Publicado 11/01/2021 21:38

Petrópolis - O governador em exercício, Cláudio Castro, garantiu em reunião realizada, na tarde desta segunda-feira (11), em Teresópolis, que o Estado enviará para os todos municípios insumos e imunizantes para atender às quatro primeiras fases da Campanha de Vacinação contra o Coronavírus. Na semana passada, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello já havia comunicado o envio de doses da vacina para as quatro primeiras fases da campanha. O anúncio foi feito no Fórum de Prefeitos.



Para a realização da Campanha de Vacinação, Petrópolis receberá 99 mil doses de vacina, o que corresponde a um terço da população. O prefeito interino, Hingo Hammes, tem o interesse de adquirir mais doses para atender as 200 mil pessoas que não serão contempladas no plano do Governo Federal. “A vacinação será feita em etapas, obedecendo os critérios de prioridade estipulados pelo Governo Federal. Até que todos sejam vacinados, todos precisam obedecer às orientações dos profissionais de saúde, evitando aglomerações, usando máscaras e higienizando sempre as mãos”, ressaltou o prefeito.



Petrópolis usará a estrutura já existente das campanhas de imunização para a vacinação contra o Covid-19. O município aguarda apenas as orientações do Estado para definição das datas de início da vacinação. “Vamos seguir rigorosamente os critérios estipulados pelo Ministério da Saúde e contamos com a colaboração da população para só se dirigir aos postos de vacinação se estiverem dentro das especificações de cada fase”, alertou o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa da Silva Filho.



Na primeira fase da Campanha de Vacinação, serão vacinados trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos, idosos a partir de 60 anos asilados ou residentes em instituições psiquiátricas. A estimativa é que 30 mil pessoas sejam imunizadas nesta etapa da vacinação.



Na segunda fase, serão vacinados idosos de 60 a 74 anos, o que corresponde a cerca de 40 mil pessoas. Na terceira fase, poderão se dirigir aos pontos de vacinação pessoas com comorbidades que apresentem maior chance de agravamento da doença. Neste caso, será necessário apresentar um laudo médico. Na quarta fase, serão vacinados professores, forças de segurança e salvamento.



A logística contará com as 15 salas de vacinação existentes no município, sistema de Drive Thru, Unidades Básicas de Saúde e vacinação nas instituições de longa permanência para idosos, assim como nas residências de idosos acamados mediante solicitação por telefone.