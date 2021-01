Pagamento com desconto vai até sexta-feira (15) Reprodução

Petrópolis - O contribuinte precisa ficar atento ao prazo de pagamento da cota única do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) com desconto de 9%. Caso o munícipe queira aproveitar essa oportunidade, tem até a próxima sexta-feira (15) para pagar o imposto.



As guias para pagamento com a nova data de vencimento estão no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) ou no ponto de apoio montado na Secretaria de Fazenda, no Centro de Cultura Raul de Leoni, que fica na Praça Visconde de Mauá, 305, no Centro.



As demais cotas não serão alteradas. Os contribuintes ainda terão a oportunidade de aproveitar os descontos. Quem pagar até o dia 5 de fevereiro, o desconto será de 7% e para os que quitarem o até dia 5 de março de 2021, a redução será de 5%. Para os contribuintes que optarem pelo pagamento mensal, a primeira parcela do tributo vence no dia 20 de janeiro.



“Optamos pela prorrogação para oferecer essa oportunidade ao contribuinte. Um desconto de 9% vale muito a pena, em um período como esse de pandemia. O pagamento do IPTU é necessário para podermos investir nos serviços básicos, como a saúde, educação, limpeza urbana e infraestrutura”, disse o prefeito interino Hingo Hammes.



Mais de mil contribuintes já procuram o posto no Centro de Cultura



Mil cento e quarenta e seis pessoas já procuraram o posto montado pela Secretaria de Fazenda para a retirada da segunda via do de 2021, para atendimentos relacionados ao IPTU 2021. No local é possível fazer a retirada da segunda via do imposto e promover a regularização dos atrasados referentes ao ano passado.



A correção do IPTU 2021 foi de 3,14%. Como em anos anteriores, para facilitar o acesso dos contribuintes, a Secretaria de Fazenda disponibilizará a emissão do boleto pela internet. Para impressão, o interessado deve informar apenas o número de inscrição do imóvel. As negociações de dívidas ativas continuam a ser realizadas na Procuradoria Geral, que funciona na Avenida Koeler, 260, anexo B, segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30.