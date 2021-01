Equipes da Secretaria de Obras iniciaram trabalho de recuperação das estradas vicinais do Brejal Divulgação

Publicado 14/01/2021 08:00

Petrópolis - Na última sexta-feira (8), o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, se reuniu com representantes do Comitê de Estradas do Brejal. Em pauta estavam melhorias reivindicadas pelos moradores da localidade nas estradas vicinais, que são importantes para escoamento de mercadorias dos produtores rurais.

“Ouvimos as demandas e nos comprometemos a buscar as soluções. Na segunda-feira (11) as equipes iniciaram o trabalho de recuperação das estradas vicinais do Brejal. Estamos empenhados em atender suas necessidades com o que estiver ao nosso alcance”, disse Hammes.

Desde segunda-feira (11) caminhões carregados de pedra brita estão despejando o material na principal via da região, a Arnaldo Dyckerhoff. Nesta quarta-feira (13) a Secretaria de Obras colocou novamente em condições de uso a patrol (máquina niveladora de solo), para espalhar e nivelar a brita na estrada. Esse serviço está previsto para começar já nesta quinta-feira (14).

A manutenção tem caráter emergencial e visa a melhorar o tráfego na estrada até que possa ser feita uma intervenção maior, que não pode ser realizada durante o período de chuvas. A manutenção completa das estradas vicinais deverá ser feita durante o período de estiagem.