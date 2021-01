UPA Cascatinha: pacientes terão, a partir de agora, três pontos de testagem da doença na cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 08:17

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis abre nesta quinta-feira (14), às 17h, o ponto de apoio instalado ao lado da UPA Cascatinha, com atendimento médico 24 horas para pacientes com sintomas de COVID-19. A medida faz parte do plano para melhorar o fluxo de atendimento no município, que inclui também a transferência, já na parte da manhã, do serviço de testagem realizado na tenda montada ao lado da UPA Centro para o Hospital Municipal Nelson Sá Earp. Além do HMNSE, haverá testagem também no ponto de apoio da UPA Itaipava.



“Estamos trabalhando para melhorar o atendimento da população. Ouvimos pacientes e profissionais para entender as principais demandas e estamos ampliando as portas de entrada para dar mais conforto a todos”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes, anunciando que a UPA Cascatinha passa a atuar como UPA Vermelha, exclusiva para internação.



Com as novas medidas, a UPA Centro volta a fazer atendimentos de emergência não COVID, assim como o Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra, e a UPA Itaipava.



O Secretário de Saúde, Aloísio Barbosa, ressaltou que é fundamental que os cidadãos façam a sua parte para evitar o crescimento do número de casos. “A população precisa fazer a sua parte. Estamos há dez meses atuando no combate ao coronavírus, mas o controle da doença depende de todos”, avaliou o secretário, adiantando que está trabalhando para disponibilizar atendimentos médicos também nos pontos de apoio da UPA Itaipava e do HMNSE.



“Para agilizar os atendimentos, a referência para pacientes com casos leves será o ponto de apoio da UPA Itaipava e do HMNSE, onde poderão fazer os testes. Casos moderados a graves, com febre persistente por mais de três dias, falta de ar e dificuldade para respirar, devem procurar o ponto de apoio da UPA Cascatinha que terá atendimento médico 24 horas”, esclareceu o secretário.