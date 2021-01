Policiais prenderam dois homens acusados de chefiar tráfico de drogas em Petrópolis Reprodução

Publicado 25/01/2021 07:52

Petrópolis - Agentes do Serviço Reservado da PM e equipes do Patamo (Patrulhamento Tático Móvel da PMO) prenderem dois homens acusados de chefiar o tráfico de drogas que funciona em duas comunidades da cidade. A ação aconteceu na madrugada deste domingo (24).

Um homem de 44 anos, do bairro Independência e outro de 24 anos, da Comunidade Osvaldo Cruz, também conhecida como Canto do Cemitério, no Valparaíso, foram detidos na praça do pedágio da Concer, em Duque de Caxias, depois de uma perseguição pela BR-040.



O homem de 44 anos foi ferido depois de tentar fugir correndo e fazer menção de que estava armado, fato que fez os policiais atirarem. Contra ele existem sete mandados de prisão por tráfico de drogas, associação criminosa e homicídio. Já o segundo suspeito possui ordens de prisão por tráfico e feminicídio.

O homem baleado foi levado para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, enquanto o segundo foi trazido para a 105ª DP, no Retiro, onde foi autuado e aguarda transferência para o sistema prisional.