Por O Dia

Publicado 25/01/2021 08:12 | Atualizado 25/01/2021 08:16

Petrópolis - A rede de saúde do município de Petrópolis passará a contar, a partir desta segunda-feira (25), com mais 11 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 no Hospital Clínico de Corrêas (HCC). A expectativa é que o HCC disponibilize até o fim de fevereiro mais nove leitos de UTI COVID-19 e dez leitos clínicos não COVID.



“A reabertura destes leitos para o SUS é uma grande conquista para a reorganização do atendimento dos pacientes, principalmente diante do crescimento do número de casos de COVID-19”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes, que já determinou, junto do secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, medidas para melhorar o atendimento de pacientes com sintomas da doença.



O secretário de Saúde explicou que 11 leitos de UTI COVID já estarão disponíveis para o SUS na próxima segunda-feira no HCC. A previsão, no entanto, é que o número chegue a 20 até a primeira quinzena de fevereiro. Já os dez leitos clínicos não COVID serão disponibilizados até o fim de fevereiro.



“Estamos tendo uma grande demanda de internação de pacientes não COVID e estamos trabalhando para garantir leitos suficientes para atender a esta necessidade”, pontuou o secretário, destacando a importância do HCC para o município. A possibilidade de ver essa unidade de saúde se reerguer é de extrema felicidade”, concluiu Aloísio.