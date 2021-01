Grupo executivo ficará responsável por monitorar cada contrato da administração pública de Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 09:41

Petrópolis - Com a finalidade de possibilitar o aperfeiçoamento na gestão de contratos e convênios, o prefeito interino Hingo Hammes está criando o Grupo Executivo para Desenvolvimento e Supervisão da Carteira de Projetos e Convênios – GexConv. Com caráter deliberativo, a equipe terá anuência para definir as prioridades na execução dos processos em tramitação na Prefeitura.



O grupo será composto pelo coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica e pelos secretários de Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Obras, Habitação e de Regularização Fundiária e de Administração e de Recursos Humanos.

Eles ficarão responsáveis pelo monitoramento de cada contrato, evitando a perda de prazos e, principalmente, de verbas federais, como as recebidas por meio de emendas parlamentares. Atualmente, são cerca de R$ 150 milhões em contratos.



A medida foi tomada para evitar baixo índice de exequibilidade da carteira de convênios, o que poderia resultar no cancelamento de convênios ou contratos de repasse. Um mapeamento para identificar os processos em andamento mais urgentes deverá ser elaborado pelo Departamento de Gestão de Projetos e Convênios, para que sejam priorizados.