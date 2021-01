Imunização completa depende da segunda dose da vacina contra a COVID-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 09:48

Petrópolis - Nas últimas duas semanas, Petrópolis recebeu 8.185 doses de vacinas contra o coronavírus. O repasse feito pelo Governo Federal foi dividido em duas remessas: 4.905 da CoronaVac e 3.280 da AstraZeneca.

As vacinas recebidas no mês de janeiro atendem 27% do público estimado para ser imunizado na primeira fase da campanha, que previa atender 30 mil pessoas. A vacinação do público prioritário garante, de um lado, a manutenção dos profissionais atuando nas unidades de saúde, começando por quem atua em UTIs, urgências e emergências, e, por outro, evita a hospitalização dos idosos residentes em instituições de longa permanência, que têm mais risco de contágio.

Publicidade

A orientação do Ministério da Saúde foi priorizar a aplicação da vacina para profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao coronavírus, maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência e deficientes maiores de 18 anos residentes em moradias inclusivas.

Na última segunda-feira (26), a segunda remessa de vacinas contra o coronavírus chegou à cidade. Desta vez, as doses disponibilizadas pelo Governo Federal foram da vacina AstraZeneca, da Fiocruz/Oxford. As 3.280 doses foram entregues ao secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, que esteve em Teresópolis representando o prefeito interino, Hingo Hammes, e trazidas para o município com escolta policial.