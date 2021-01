Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 09:55

Petrópolis - Em funcionamento desde o dia 14 de janeiro, a Casa do Trabalhador já recebeu cerca de mil pessoas desde a sua inauguração. A unidade, que funciona no espaço que abrigava o antigo posto do Detran, no Terminal Centro, atende de 120 a 150 pessoas por dia. É um equipamento público do Governo do Estado, instalado na cidade em parceria com a Prefeitura.



O atendimento na Casa do Trabalhador oferece a emissão de carteira de trabalho (1ª e 2ª via), orientação ao trabalhador, instruções sobre elaboração de currículo, auxílio de cadastro no Balcão de Empregos da Prefeitura, entre outras indicações para o mercado de trabalho.



“A Casa do Trabalhador vai unir quem precisa de mão-de-obra e quem procura emprego. A função é ajudar no ingresso ou no retorno ao mercado de trabalho”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



A prefeitura disponibiliza em seu site oficial o Balcão de Empregos, onde vagas abertas de serviço ficam disponíveis. Os candidatos devem cadastrar os seus currículos no site www.petropolis.rj.gov.br.



Além disso, no local, as pessoas recebem auxílio para fazer a migração da carteira de trabalho física para a carteira de trabalho digital. O formato eletrônico está em funcionamento desde 2019, podendo substituir a versão impressa. Para acessar a Carteira Digital é preciso ter cadastro no sistema acesso.gov.br. O documento é disponibilizado pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e pode ser acessada pelo CPF do trabalhador.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, destaca o papel da Casa do Trabalhador, onde funciona o Departamento de Trabalho e Renda (DETRA).



“Conseguimos reunir muitos serviços em único local, para facilitar a vida da população e alavancar a economia da cidade. A intenção nos próximos meses é oferecer cursos, palestras e oficinas para capacitar e orientar as pessoas sobre o mercado de trabalho”, disse.



A jovem Beatriz Castro, de 18 anos, foi uma das pessoas que buscou a emissão da carteira de trabalho no local: “Tive um excelente atendimento, a equipe foi paciente comigo. Consegui dar entrada na minha carteira de trabalho e resolver essa questão de forma fácil”, disse ela.



A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Quem busca tirar a 1ª via da Carteira de Trabalho deve comparecer ao local com a carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e o comprovante de residência com o CEP. Quem deseja a 2ª via do documento, além dos documentos citados, é pedido CTPS anterior ou o n° de série da mesma.

Além disso, quem passa pela porta do local, tem acesso as vagas disponíveis no Balcão de Empregos no dia. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone 2246-8942.