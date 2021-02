Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:03 | Atualizado 04/02/2021 08:06

Operação para coibir motos barulhentas é realizada pelo poder público em Petrópolis Divulgação Publicidade Indicadas para você Detran divulga calendário do licenciamento 2021 Detran terá 48 postos para vacinação contra a covid-19 Detran-RJ realiza mutirão com mais de 5 mil vagas de atendimento neste sábado O foco da ação era verificar, principalmente, a circulação de motos barulhentas, mas carros também foram abordados. Segundo Luciano Moreira, presidente da CPTrans, foram verificados diferentes tipos de infrações, como por exemplo, a alteração de características veiculares.



Também foram flagradas situações de transporte irregular, equipamentos de segurança fora de especificação, uso de celular e falta do cinto de segurança. "É fundamental que as pessoas entendam a importância destas ações para que possamos manter o ordenamento, a segurança e a tranquilidade pela qual nossa cidade é reconhecida. O trabalho vai continuar e será realizado de forma periódica”, garantiu o presidente da companhia, adiantando que as próximas operações já estão sendo planejadas.

Petrópolis - Umaconjunta da CPTrans, Guarda Municipal e Detran para coibir a circulação de motos irregulares, nesta quarta-feira (3), na Praça da Liberdade e Avenida Barão do Rio Branco, terminou com balanço de 103 abordagens, que resultaram em 155 notificações. Oitenta delas foram emitidas pela companhia e as outras 75, pelo Detran.