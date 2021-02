Idosos com mais de 95 anos e pacientes acamados serão vacinados nesta fase da campanha Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 06:39

Petrópolis - A vacinação de idosos contra a COVID-19 começa nesta quarta-feira (10) em Petrópolis, com pessoas a partir de 95 anos. A aplicação será feita até sábado (13). Além disso, equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) iniciam, nesta quinta (11), a vacinação dos acamados que já foram cadastrados.





“A população da nossa cidade é predominantemente de idosos e são eles os mais vulneráveis diante da pandemia do coronavírus. Temos a obrigação de protegê-los e estamos tralhando para fazermos isso o mais rápido possível”, declarou o prefeito interino, Hingo Hammes, que está cobrando dos governos federal e estadual o envio proporcional de remessas a todos os municípios.



A ampliação da campanha de vacinação está sendo realizada após a confirmação da Secretaria Estadual de Saúde de que será enviada nova remessa da vacina nos próximos dias.

No dia da aplicação, o idoso deve apresentar identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.



A vacinação dos idosos maiores de 95 anos será feita das 9h às 16h, em dois pontos de vacinação que funcionarão com estrutura fixa e também no sistema drive-thru: no Parque de Itaipava e no campus da UCP na Benjamin Constant.



Vacinação de acamados levará em conta mapa de calor de covid-19

Na quinta-feira, pacientes acamados que já realizaram o cadastramento no site da prefeitura vão começar a receber a vacinação domiciliar. As equipes de enfermagem do SAD estarão identificadas com crachás e serão transportados por carros oficiais da prefeitura e acompanhados por veículo da Guarda Civil.



O cronograma da vacinação dos acamados vai obedecer às recomendações da Fiocruz que realizou um estudo que identificou por meio de mapas de calor as regiões com maior índice de contaminação por COVID-19 na cidade.

“Vamos iniciar a vacinação dos acamados pelos bairros de Corrêas e Centro. A vacinação será feita de domingo a domingo, com estimativa de vacinar 50 pessoas por dia. As visitas domiciliares exigem um maior cuidado e mais tempo por causa do deslocamento entre as residências”, adiantou o secretário, ressaltando a importância da cooperação da Fiocruz e agradecendo a instituição, por meio do diretor da Fórum Itaboraí/Fiocruz Petrópolis, Felix Rosemberg.



O secretário acrescenta ainda que as pessoas que testaram positivo para a COVID-19 nos últimos 90 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Por isso, devem aguardar e depois se apresentar em um dos postos de vacinação.