Petrópolis - Uma árvore que fica no estacionamento do Hortomercado Municipal, em Itaipava, caiu após uma ventania na tarde desta terça-feira (16) e destruiu veículos estacionados no local. Não há informações de vítimas.

Em nota, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias confirmou que registrou a queda de uma árvore de grande porte no pátio do Hortomercado Municipal e que a árvore caiu sobre veículos estacionados. Três foram atingidos. Em dois deles havia ocupantes (em um carro havia e um casal e no outro, uma pessoa), mas não houve feridos.

O prefeito interino, Hingo Hammes, esteve no local. Segundo o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tenente-coronel Gil Kempers, núcleos de chuva moderada a forte atuaram em pontos isolados do município nesta tarde, provocando pancadas de chuva com rajadas de ventos intensos principalmente em Itaipava.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados imediatamente após a ocorrência e estão no local. Equipes da Comdep também foram chamadas para ajudar no corte das árvores.