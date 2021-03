Prefeito interino, Hingo Hammes, em homenagem às mulheres na sede da prefeitura Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 09:22

Petrópolis - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o governo interino de Petrópolis realizou na tarde desta segunda-feira (8) homenagem a servidoras, funcionárias do gabinete e de secretarias instaladas na avenida Koeler. Respeitando as normas da Vigilância Sanitária, como distanciamento social e uso de máscaras, elas foram presenteadas com a apresentação do Trio Pop Music.



O evento aconteceu às 15h, na Casa dos Conselhos e todas foram presenteadas com flores. O prefeito interino, Hingo Hammes, falou sobre o empoderamento feminino e destacou que, hoje, as mulheres ocupam cargos de destaque na administração pública. “Estão em todos os setores e se tornaram o coração da Prefeitura. Através destas representantes, queremos demonstrar o nosso carinho por cada uma das servidoras do município”, destacou Hammes.



A Coordenadora do Gabinete de Cidadania, Cléo de Marco, também destacou a presença das mulheres em todos os setores do Poder Executivo, como Secretaria de Segurança e Ordem Pública e Guarda Municipal. “Porém, hoje não é um dia de comemoração, mas de reflexão para que entendamos que podemos estar aonde quisermos”, disse.

Funcionárias da Comdep ganham café da manhã especial no Dia da Mulher

Já as funcionárias da Comdep ganharam um café da manhã especial para marcar o dia. O prefeito interino, ao lado dos vereadores Dudu e Júnior Coruja, estiveram na companhia para homenagear as colaboradoras.

“Essa pequena homenagem não é o suficiente para exaltarmos o valor de cada uma delas, que tem papel importante na vida de todos nós. Estamos celebrando o empoderamento feminino e esse é o momento de demonstrarmos o respeito e admiração que temos por elas”, disse Hammes.

Café da manhã especial em comemoração ao Dia das Mulheres Divulgação/Ascom

Assistência Social promoveu ações no Centro Pop, Restaurante Popular e UNAT

Continuando com o dia de homenagens, a Secretaria de Assistência Social fez uma série de atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, oferecendo um café da manhã especial no Centro Pop e na Unidade de Acolhimento Temporário (UNAT). No Restaurante Popular, foram entregues flores para as mulheres que estavam na fila.

Iniciativa privada se manifesta nas redes sociais

Muitos setores da iniciativa privada também se manisfestaram nas redes sociais com mensagens e homenagens às mulheres petropolitanas em particular e brasileiras em geral.

Escritórios de advocacia, supermercados, lojas de varejo, farmácias e drogarias, todos publicaram algumas palavras sobre o data especial dedicada às mulheres.

