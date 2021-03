Alvo dos bandidos foi uma joalheria na rua Paulo Barbos, no centro da cidade Reprodução/Câmera

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 10:12

Petrópolis - A Polícia Civil (PC) investiga o assalto à uma joalheria na rua Paulo Barbosa, no Centro de Petrópolis, ocorrido na manhã desta quarta-feira (10).

Imagens do circuito interno de segurança da loja mostram dois homens colocando joias em sacolas, um deles está segurando um capacete. A quantia levada pelo criminosos não foi divulgada pela polícia.

Também não foi informado se os criminosos estavam armados e se havia outras pessoas dando cobertura do lado de fora do estabelecimento. De acordo com o delegado titular da 105ª Delegacia de Polícia (DP), João Valentim, as testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens ainda estão sendo analisadas.